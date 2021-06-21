Тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон: возмутительное видео

Блогер пытался откупиться от девочки и ее мамы и убеждал их, что это ничего не стоящий реквизит и розыгрыш

Украинский "тиктокер" с миллионом подписчиков подарил на камеру случайному ребенку новый iPhone, а когда запись прекратилась, попытался отобрать подарок и предложил "компенсацию" в размере 2000 гривен.

Об этом сообщает KievMap.

На видео, снятом мамой "осчастливленной" девочки, видно, как блогер уговаривает растерянного и явно расстроенного ребенка вернуть ему подаренный за минуту до этого смартфон, убеждая, что это на самом деле "был розыгрыш", а теперь ему должны вернуть "реквизит", а он за это даст 2000 гривен.

Потом он пытается убедить девочку и ее маму, что айфон не настоящий, и при этом начинает вырывать смартфон из рук ребенка.

Как позже рассказала мама девочки, та пережила огромное разочарование из-за действий своего "кумира".

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"Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок – айфон! Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого", – возмущается женщина.

Как отмечает опубликовавший видео телеграм-канал, сейчас TikTok нечестного блогера заблокирован, но по какой именно причине, непонятно.

На одном из форумов в Сети пишут, что речь идет о харьковском "тиктокере" Александре Волошине, у которого якобы более миллиона подписчиков.

Напомним, ранее блогер из Ирпеня – 18-летняя Диана Калеганова – нецензурно высказалась об украинском языке. Видео, которое она записала, вызвало волну негатива и угроз от подписчиков.

Мы также писали, что киевская блогерша Мария Семенова с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля.