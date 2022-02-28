Тишина длилась всего несколько часов. В Киеве и Харькове слышны взрывы

Оккупанты возобновили обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве и Харькове снова слышны звуки взрывов. В Сети пишут, что это работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом написали в Госспецсвязи.
"В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно", - говорится в сообщении.
В местных Telegram-каналах Харькова пишут, что в городе работает украинская система ПВО. Наши защитники отражают атаки российских оккупантов.
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"Харьков Life" уточняет, что российские войска якобы обстреливают аэропорт и жилые кварталы города. Пока официального подтверждения этому нет.
Ситуация в Украине 28 февраля
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