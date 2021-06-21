Могла быть граната: спасатели назвали причину взрыва в многоэтажке

Взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка (Киевская область) произошел не из-за утечки газа, спасатели подозревают неустановленное взрывное устройство.

Об этом заявил замначальника ГУ ГСЧС в Киевской области Сергея Майстренко, передает "Суспільне".

Чрезвычайники не исключают, что взорвалась граната.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - заявил Майстренко.

Реклама

В то же время, как сообщает РБК-Украина, в областном управлении ГСЧС отказались прокомментировать это заявление. Там отметили, что причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.