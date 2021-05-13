"Тогда Украины еще не было". Макаревич удивил ответом о борще

Российский рокер считает, что когда придумали это блюдо, то Украина еще не существовала, а сейчас его делают во многих других странах

Музыкант Андрей Макаревич с женой / Фото: instagram.com/_einatklein

После скандала из-за высказываний о Западной Украине лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич сделал новое неосторожное заявление – он не считает борщ исконно украинским блюдом.

Об этом сообщают Факты.

Российский исполнитель отметил, что борщ готовят не только в Украине, а и во многих других регионах. К тому же, его рецептура отличается: в него могут добавлять баранину, свинину, белые грибы или делать вегетарианским.

"Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси", – добавил Макаревич.

Рокер считает, что "принадлежность" борща ни на что не влияет, потому что это "не спорт и не забег на длинную дистанцию".

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"Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был", – отмечает музыкант.

Макаревич признался, что любит разный борщ и что для него главное — чтобы это блюдо было сделано с умением и любовью.

Видео: Сегодня

Напомним, что в прошлом году украинские власти решили добиться включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

А в феврале CNN включила украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира.