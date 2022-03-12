"Тоска нарастает": Ватикан готов стать посредником для прекращения войны в Украине

Папа Римский Франциск не один раз выступал против войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Ватикан готов сделать "все возможное", чтобы помочь в достижении прекращения огня и посредничестве в прекращении войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Vatican News.

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Святой Престол "готов к любому посредничеству".

"У нас перед глазами ужасные образы из Украины. Жертвы среди мирного населения, женщин, престарелых и беззащитных детей, которые заплатили своими жизнями за безумие войны. Тоска нарастает, когда мы видим города с разрушенными домами, без электричества при отрицательной температуре, отсутствием еды и лекарств, а также миллионы беженцев, в основном женщин и детей, спасающихся от бомб, за последние несколько дней я столкнулся с группой из них, приехавших в Италию из разных уголков Украины: пустые взгляды, лицо без улыбок, бесконечная грусть...", – сказал Паролин.

Он сказал, что война – это варварство.

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Паролин также отметил, что Папа Римский не раз выступал против войны в Украине.

Также кардинал отметил, что на днях разговаривал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы он призвал российскую сторону немедленно прекратить войну на Украине и сесть за стол переговоров.

Папа Римский призвал остановить войну

Папа Римский Франциск отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвав к немедленному прекращению боевых действий, сообщает Радио Ватикана.

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"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, сеющая смерть, разрушение и страдание", – сказал Папа в своем еженедельном обращении.

Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.

"В этой мученической стране потребность в гуманитарной помощи растет с каждым часом. Война – это безумие, пожалуйста, остановитесь", – сказал он.

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