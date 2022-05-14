Тотальное фиаско Януковича. Суд не стал возиться с иском беглого президента

Янукович недолго радовался президентской корочке и всему остальному / Коллаж "Сегодня"
Беглый украинский политик Виктор Янукович отказывается лишаться звания президента. Однако и украинские суды отказываются сохранять за ним это звание.
Об этом сообщает агентство УНИАН.
Что известно
Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск Виктора Федоровича, который он подал с требованием признать незаконным постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины".
Этот иск адвокаты беглого политика подали в конце прошлого года.
"Янукович обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16.02.2022 в 10:15. Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины. В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", – написала тогда представительница украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.
Судьба Януковича
- Четвертый президент Украины и без президентского статуса уже может отбывать 13-летний срок – в начале декабря 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о его государственной измене.
- Но это еще не предел. Госбюро расследований завершило досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.
- 7 октября прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".