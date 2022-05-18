Трагедия "Азовстали". Армия РФ может выпустить в море тысячи тонн ядовитого концентрата

Азовское море на грани вымирания из-за бомбардировки "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Бомбардировка "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Таким образом, есть угроза полного вымирания Азовского моря.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Реклама

"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", – заявили в горсовете.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Реклама

Азовское море в опасности. Фото: горсовет Мариуполя

Чем опасен сероводород?

Сероводород – сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. Оказывает раздражающее действие на органы дыхания и слизистые оболочки глаз. При попадании на кожу в виде водных растворов вызывает покраснение, экзему.

Путинский холуй Пушилин хочет превратить "Азовсталь" в пыль

В "ДНР" планируют снести завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Оккупационные власти хотят уничтожить важный для Украины промышленный комплекс. Это нужно, чтобы завод не заработал после того, как город освободят ВСУ. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Реклама

Оккупанты хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Они не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора.

В горсовете Мариуполя убеждены, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации города.

Почему это предприятие важно?

Потому что это:

уникальный металлургический комплекс полного цикла;

10 тысяч рабочих мест;

миллиарды долларов валютных поступлений и налогов;

7 тысяч тонн высококачественной стали;

6 млн тонн чугуна;

4,5 млн тонн металлопроката.

"Для российских варваров" ломать – не строить. Душа не болит", – напомнили в горсовете.

Ранее мы писали: