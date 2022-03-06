Трамп собирается приехать в Киев – Арахамия

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев в сопровождении нескольких соратников-конгрессменов из Республиканской партии.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия иностранным журналистам, передает Fox News.

Реклама

По его словам, такой визит станет демонстрацией поддержки всему украинскому народу.

"Мы слышим, что бывший президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев вместе с парой конгрессменов-республиканцев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия отважным украинским военным", – отметил "слуга народа".

Арахамия выразил надежду, что американские политики примут решение о дополнительном оружии для Украины.

США дали "зеленый свет" на поставки истребителей Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты дают "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине. Блинкен ответил на вопрос, что будет делать США, если Польша, которая является членом НАТО, решит дать Украине истребители.

Реклама