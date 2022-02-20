Транспорт, которым боевики вывозят людей из Донецка в РФ, находится под опасностью — Залужный

Залужный заявил, что противник принудительно вывозит мирное население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о возможных провокациях со стороны Российской Федерации во время так называемой эвакуации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook проинформировал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе", — написал Залужный в Facebook.

Кроме того главнокомандующий отметил, что "противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей для реализации своих кровавых провокаций. Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача — сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения".

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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