Транспорт остановится? Украину резко атакует непогода

На территории Украины резко ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Погода на ближайшие дни
14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.
Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.
Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.
В Киеве на четыре дня приспустили главный флаг Украины – причина
Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, был приспущен до 17 января. Все из-за шторма, который ждут в столице уже сегодня.
Флаг был приспущен 14 января с 10:00. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может повредить полотнище флага.
"После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – предупредили в городской администрации.