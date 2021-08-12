Трасса "Таврида" и Крымский мост разрушили культурное достояние Крыма – Венедиктова

В Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) направили очередное информационное сообщение о преступлениях против культурного наследия во временно оккупированном Крыму.

Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву общественных организаций "Региональный центр прав человека", "Евромайдан-Крым" и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств присвоения и разрушения объектов культурного наследия, говорится на сайте Офиса генпрокурора Украины.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа – это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства. Я благодарна гражданскому обществу и экспертам за огромную работу и ту помощь, которую они осуществили в сборе доказательств этих преступлений. Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушении этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться", – отметила Ирина Венедиктова.

Также в документе подробно описано отдельные формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них:

незаконный оборот предметов культуры;

преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры;

проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление;

перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.

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Трасса "Таврида" и Крымский мост

Генпрокурор указала, что десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены и вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" и Крымского моста, что способствует дальнейшей милитаризации полуострова.

"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", – акцентировала внимание генпрокурор.

Она также напомнила, что в настоящее время органами правопорядка АР Крым и г.Севастополь осуществляется расследование в 23 уголовных производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Оккупация Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Ранее мы сообщали, что в Крыму оккупанты оценили "убытки от блокады" полуострова – больше 550 млрд гривен.

Также напомним, оккупанты устроили обыск в доме журналиста в Крыму с пьяными понятыми.

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