Требовал 20 млн долларов: во Львове неизвестный угрожал взорвать девять ТРЦ

Пришлось эвакуировать несколько тысяч посетителей / Фото: Коллаж: Сегодня
Вечером 8 декабря правоохранителям поступила информация о минировании девяти торговых и торгово-развлекательных центров. Неизвестный потребовал выкуп в размере 20 миллионов долларов.
Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.
Что заминировали
- ТРЦ "Victoria Gardens";
- ТРЦ "King Cross Leopolis";
- ТРЦ "Forum Lviv";
- ТЦ "Магнус";
- ТЦ "Опера Пассаж";
- ТЦ "Роксолана";
- ТЦ "ИнтерСити";
- ТЦ "Сундук";
- ТЦ "Сихов".
Проверки проводились почти всю ночь
ТРЦ "Victoria Gardens"
Правоохранители с 23:00 до 23:45 обследовали помещения и прилегающие территории ТРЦ на ул. Кульпарковская, 266а. На момент осмотра из здания были эвакуированы около 1000 человек персонала и посетителей. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
ТРЦ "King Cross Leopolis"
Проверка проходила с 22:33 до 23:00. Там также обследовали помещения и близлежащие территории ТРЦ в c. Сокольники на ул. Стрыйская, 30. Пришлось эвакуировать 150 посетителей и 70 человек персонала. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
ТЦ "Скрыня"
Осмотр был проведен с 01:35 по 02:05 по адресу ул. Городоцкая, 179. На момент осмотра из ТЦ "Скрыня" эвакуированы 12 посетителей и 15 человек персонала супермаркета "Сильпо". После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
ТЦ "Интерсити"
В период с 04:11 по 04:30 9 декабря проводился осмотр прилегающих территорий возле ТЦ "Интерсити" в г. Львове на пр. Чорновола, 67, в самом заведении осмотр не проводился, так как заведение было закрыто, посетители и обслуживающий персонал в заведении не находились. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
ТЦ "Роксолана", ТЦ "Опера Пассаж" и ТЦ "Магнус"
Помещение не осматривались, так как заведения были закрыты, посетителей и обслуживающего персонала там не было. Прилегающие территории также осматривали ночью. Рядом с ТЦ взрывчатки не нашли.
ТРЦ "Форум"
С 00:04 по 00:37 было обследовано помещение и близлежащую территорию ТРЦ "Форум" во Львове на ул. Под Дубом, 7б. Там были эвакуированы 1418 посетителей и 450 человек персонала. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
ТЦ "Сихов"
Эвакуировали 2 работника заведения на ул. Сиховской, 16а. После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было.
Кто "заминировал" ТРЦ
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.
В последнее время в Украине ошибочные "минирования" – не редкость. В Уголовном кодексе для "шутников" предусмотрено суровое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности грозит до 8 лет заключения.
Раньше мы писали:
Раньше в Киеве "минировали" Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Пришлось эвакуировать всех работников и студентов.
В Киеве заминировали помещение Апелляционного суда. Оттуда были эвакуированы сотрудники и посетители.