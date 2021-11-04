Требуют деньги за кислород: в Украине мошенники терроризируют COVID-больных

В Украине активизировались мошенники и требуют деньги за кислород. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине мошенники звонят больным коронавирусом и пытаются выманить у них деньги за кислород. С таким требованием позвонили уже нескольким людям.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

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Детали инцидента

Как стало известно, уже троим больным коронавирусом позвонили с требованием срочно вернуть кислород в фонд из-за якобы долгого пользования.

Кроме того, еще двоим пациентам позвонили и потребовали заплатить 5 тысяч гривен за кислород. По словам волонтера, аферисты даже сбросили номер карты, куда отправлять деньги.

"Неделю назад позвонили по телефону от моего имени нашей дарительнице и попросили 15 тысяч на срочный сбор. Откуда они берут телефоны (база наша закрытая), или отслеживают, когда на такси отправляем или опять же это хорошие соседи пациентов – пытаемся разобраться", – добавила Ножевникова.

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Кислород предоставляют бесплатно

Волонтер напомнила, что кислород больным коронавирусом предоставляют бесплатно и никто не может требовать у них денег. Она добавила, что такой пункт прописан в договоре, который подписывает каждый подопечный благотворительного фонда.

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