Третья доза COVID-вакцины: кто получит и как записаться на прививку

Вакцинация дополнительной дозой доступна через 28 дней после второй дозы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин во время брифинга.

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Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут люди с:

ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.

Когда можно вакцинироваться

Эти люди смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы. Это не будет зависеть от того, какой вакциной они прививались раньше.

Таким образом, иммунная система людей указанных категорий будет более защищена от коронавирусной болезни.

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Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

Сколько будет действовать COVID-сертификат

Важно, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться. То есть сертификат будет действителен в течение 365 дней с даты введения второй дозы.

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