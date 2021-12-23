Третья доза вакцины в Украине и смерть участника "Танцев со звездами" — главные новости за ночь

Третью дозу вакцины будут делать только медикам и работникам домов интернатного типа, а украинский танцор умер в возрасте 34 лет/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Украина введет третью дозу вакцины от COVID-19, но не для всех
В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Для прививки будут использовать только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer.
В киевском отеле нашли мертвого адвоката
В Киеве в номере отеля нашли мертвой кременчугского адвоката Наталью Шаповал. Тело женщины направили на судмедэкспертизу. Известно, что на нем не было следов насильственной смерти.
[IMAGE id=2519899; title=На теле женщины не было следов насильственной смерти/Фото: Facebook, коллаж: "Сегодня" ; blank]
Жуткий пожар под Винницей: полицейские задержали арендатора базы отдыха
В Винницкой области, где ранее произошел страшный пожар на базе отдыха, задержали арендатора комплекса. Ей готовятся объявить о подозрении. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.
В Польше умер 34-летний украинский танцор, который принимал участие в "Танцах со звездами"
В Польше в возрасте 34 лет скончался танцор из Украины Жора Королев. Он стал популярен в соседней стране, поскольку участвовал в проекте "Танцы со звездами" и снимался в сериалах. По неофициальной информации, смерть наступила в результате миокардита.