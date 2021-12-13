Туман и снег: где в Украине завтра ждать непогоду (карта)

Погода в Украине на 14 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 14 декабря, в Украине будет облачная погода.Местами прогнозируют осадки и туман.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночью на территории страны будет снег.
"Дорогие туристы, не сильно ходите высокогорьями – лавиноопасно!", – утверждает синоптик.
Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Направление ветра северное и умеренное.
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.
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