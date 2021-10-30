Тунис ужесточил правила въезда для туристов: что изменится

Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".

Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну.

Об этом сообщает УНИАН.

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Правила въезда

У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.

Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно. Прибывающие в Тунис должны заранее заполнить анкету на сайте и иметь с собой все подтверждающие документы в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", – рассказал представитель тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер.

Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из центров изоляции, список которых есть на отдельном сайте. Ваучер включает расходы на трансфер из аэропорта, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который проводят на шестой день изоляции. В случае положительного результата теста человека снова отправят на изоляцию.

Напомним, Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов с сегодняшнего дня, 24 августа. Если до этого украинские путешественники могли отправиться в Черногорию без тестов на коронавирус и без сертификатов о вакцинации, то теперь им нужно предъявлять такие документы.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, где лучше отдыхать – в Албании или Черногории.

При этом самой популярной страной для поездок украинцев стала Польша. Ее с начала 2021 года посетили более 1,9 млн украинских граждан.