Тысяча за вакцинацию и расширение желтой зоны: все о COVID-ситуации в Украине

За сутки коронавирус подтвердили еще у более 7 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине еще две области перейдут в желтую зону. Кроме этого, в стране начинается COVID-вакцинация дополнительной дозой.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости о коронавирусе в Украине.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.
За прошлые сутки госпитализировали 1123 человека, а выздоровело 27 130 людей. Кроме этого, зафиксировали 387 летальных исходов.
За все время пандемии в Украине умерло – 91 602 человека.
Вакцинация населения
За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек.
В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.
За последние сутки работали:
- 820 мобильных бригад по иммунизации;
- 3 333 пункта прививки;
- 462 центра вакцинации населения.
Дополнительная прививка
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса. По его словам, доступ к дополнительной дозе вакцины получают не все.
13 декабря Ляшко подписал приказ который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса.
"Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной", – сообщил министр.
Чем отличается дополнительная доза от бустерной
Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.
Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике еще в ноябре рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:
- с ослабленным иммунитетом;
- с онкозаболеваниями;
- пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
- пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.
Оптимально привиться третьей дозой не позднее, чем через три месяца после вакцинации.
Тысяча за вакцинацию
В мобильном приложении "Дія" с 13 декабря появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривень за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".
Перед тем, как подать заявку в "Дії" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков:
- Monobank;
- "Альфа-банк";
- "А-Банк";
- "ПриватБанк";
- "Укргазбанк";
- "Ощадбанк".
Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривень за вакцинацию, будет расширяться.
Как подать заявку в "Дії"
Для начала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дія" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.
Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:
- Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
- Зайти в раздел Услуги.
- Найти услугу "еПоддержка".
- Выбрать для выплаты карту "еПоддержка".
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.
Кто может подать заявку
На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который прошел полный курс вакцинации от COVID-19 и оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".
Куда можно потратить полученные деньги
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
- покупку книг (только в книжных магазинах).
Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (область).
Оранжевая зона
- Закарпатская
- Одесская (область).
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая (область),
- Донецкая.
Еще две области перейдут в желтую зону
Государственная комиссия решила установить с 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.
Новые правила карантина
- Посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
- Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.
Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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