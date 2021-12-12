Тысячи ярких огней и праздничные игрушки: ТОП-5 самых красивых городов к Новому году (фото, видео)

Города Украины активно готовятся к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"

В преддверии Нового года в украинских городах устанавливают нарядные елки, вешают яркие декорации и таким образом вовсю готовятся к празднованию.

Сайт "Сегодня" составил ТОП-5 самых красивых украинских городов, украшенных к Новому году.

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Киев

На Софийской площади продолжают украшать главную елку страны. Несмотря на проливной дождь, рабочие развешивают гирлянды по всей длине елки. Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками. Также появилась иллюминация на входе в новогодний городок со стороны улицы Владимирской.

На площади специально для сайта "Сегодня " рабочие включили иллюминацию на входной группе.

Она украшена живой хвоей и переливается разноцветными огнями.

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Днепр

Днепр практически закончили украшать к Новому году – преобразилась центральная пешеходная улица города. Теперь ее освещают тысячи ярких огней и праздничные игрушки.

Улица уже вовсю сияет огнями, а две арки со снеговиками ждут жителей города на фотосессию.

Также в Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. Внутри дерева находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.

Кроме того, в городе планируют запустить "полярный экспресс". Дизайнеры уже придумывают, как будут выглядеть вагоны. 13 декабря их отправят на покраску и поклейку. По традиции, транспорт украсят гирляндами с лампочками.

Одесса

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украшают большую новогоднюю елку.

Так, ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.

Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.

Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.

В Одессе активно готовятся к новогодним праздникам. Фото: "Думская"

Черновцы

В Черновцах открыли резиденцию Святого Николая. В аутентичном старинном домике в музее под открытым небом ежедневно Николай Чудотворец будет принимать детей.

Маленькие посетители смогут прогуляться по экскурсии по музею, пообщаться со Святым Николаем и также получить подарки.

Свою работу резиденция начала 6 декабря.

Николай принимает всех желающих с 10:00 до 19:00.

Билет – 130 грн.

Обязательная предварительная запись по телефону +38 (066) 104 56 82.

Запорожье

На площади Маяковского устанавливают главную городскую елку. Монтаж конструкции в чашу фонтана осуществлялся с помощью спецтехники.

Сначала отдельно собрали и скрепили каркас елки, а потом ее поместили в фонтан, где ее специально закрепят и полностью украсят.

В этом году у елки обновили хвойную часть. Также закупили новые гирлянды. Часть украшений осталась и с прошлого года.

На елку уже повесили новые гирлянды — в теплом желтом цвете, а также белые лампочки, которые смотрятся как игрушки.

В Запорожье готовятся к Новому году. Фото: "Индустриалка"

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