"Тысячу Зеленского" начали выплачивать еще два банка

Где можно получить "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

С 31 декабря 1000 гривен от правительства можно получить еще в двух банках – izibank и Райффайзен банк. Украинцы могут оформить там специальную карту для выплат.

Об этом сообщили на странице "Дії".

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Как оформить поддержку?

Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Райфафайзен Банке", izibank или другом банке-партнере.

Обновите приложение "Дія".

Подайте заявку.

Ждите зачисления средств в 2022 году.

Деньги потратить можно только на определенный вид товаров или услуг, в том числе билеты в кинотеатры, музеи, театры либо же на книги. Таким образом власти решили поощрить вакцинацию от COVID-19 и поддержать украинский бизнес.

Что нужно, чтобы получить деньги?