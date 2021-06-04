Тюрьма за супружескую измену – какие петиции шлют президенту

Сажать в тюрьму за измену мужу или жене, очистить города от тополиного пуха, создать онлайн-военкомат, обеспечить всех холостяков бесплатным сексом, отменить масочный режим – на днях на официальном сайте президента появилось несколько нестандартных петиций.

Каждая из них набрала пока что лишь по несколько голосов либо несколько десятков из необходимых 25 тысяч. Но, как оказалось, большинству из них предшествовали определенные людские истории и возмущения.

Посадить и оштрафовать всех супругов-изменников

Например, житель Запорожья Михаил Магденко составил петицию, в которой просит наказывать либо тюрьмой, либо штрафами тех, кто изменил мужу или жене. По его словам, так наказывать он предлагает тех, кто состоит в официальном браке и имеет общего либо приемного ребенка возрастом до 16 лет.

"Считаю правильным приравнять измену в семье к психологическому насилию над ребенком. Измена – правонарушение", – так аргументирует свои требования Михаил. Правда, при этом он не назвал тюремных сроков и размеров штрафов, которыми предлагает наказывать изменников. Впрочем, его инициатива пока что не набрала и десятка голосов. По состоянию на вечер 3 июня документ подписали всего лишь четыре человека, включая автора. При этом все подписанты – мужчины.

Долой весь пух и тополя

В 200 раз больше подписантов оказалось у трех петиций, в которых авторы требуют срочно убрать тополиный пух с улиц больших городов. Предлагают это делать просто – вырубив тополя. Свое требование аргументируют тем, что из-за пуха страдают аллергики и внешние блоки кондиционеров.

От маски кружится голова

За два последних года на сайте петиций практически каждую неделю кто-нибудь из украинцев требует внести изменения в карантинные ограничения. Например, автор одного из таких требований, Валерия Пашкевич, свое требование к президенту написала, будучи, вероятно, очень возмущенной. "Прошу отменить масочный режим. В маске трудно дышать, если ты в ней проводишь больше 10 минут. Становится плохо, и кружится голова", – написала эта женщина. Эта петиция пока что набрала 70 голосов.

Военкомат – в смартфоне

Автор еще одной петиции возмутился работой военкоматов, а действия их сотрудников назвал бессмысленными. После этого потребовал создать онлайн-военкомат.

"Нужно перевернуть эту страницу закаменелости", – эмоционально написал автор документа Максим Баранов.

Бесплатных проституток всем холостякам

Как оказалось, на сайте президента и ранее, при прошлой власти, не обходилось без петиций, которые, похоже, откровенно провокационные. Например, автор одной из таких потребовал от прошлой власти "обеспечить всех неженатых мужчин бесплатными услугами проституток".

"Так будет меньше обмана, стрессов, кучу свободного времени, появившегося из-за ненадобности ухаживаний, люди смогут направить в нужное русло. И женщины не будут страдать от лукавства тех, кому нужен лишь секс. Незаконная проституция и изнасилования исчезнут как явление", – такую петицию опубликовал автор, представившийся Александром Кубраком.

Напомним, ранее зоозащитники осудили намерения автора одной из петиций уничтожать беспородных собак.