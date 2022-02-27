У армии Путина закончилась еда – уже захватили мясокомбинат

Российские солдаты либо погибают, либо занимаются мародерством / Коллаж "Сегодня"
В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт мародерства со стороны солдат агрессора.
"Сумская область. Конотоп. Российские кафиры захватили мясокомбинат. Хотят есть. Путин бросил, как щенков, в Украине. Ходит теперь мощная армия по домам и еду отнимает у людей. О захвате мясокомбината инфу подтвердила в штабе... Это Олеся Боровик. Сумы", – говорится в сообщении.
Обстановка
- В Сумской области мирные жители проявляют чудеса героизма, останавливая оккупантов буквально голыми руками.
- В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.
- В ночь на 27 февраля бои велись на всех въездах в город. Разбиты частные дома в микрорайоне Веретиновки, Тепличной, Белопольской трассы.