У границ Украины вводят ограничения: что изменится и кого коснется

В приграничных районах будет несколько ограничений / Коллаж "Сегодня"

Дополнительные временные режимные ограничения введут в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, примыкающих к морскому побережью.

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Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

Для чего это нужно

Такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, а также предотвращения дестабилизации обстановки на границе.

Какие ограничения

Среди ограничений:

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пребывание в пограничных в ночное время,

выход любых плавсредств из пунктов базирования,

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

"Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, совершения полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов", – говорится в сообщении.

Рада сегодня введет чрезвычайное в Украине?

Верховная Рада сегодня может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей. А также, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонской области.

Чрезвычайное положение вводится, по закону, максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.

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