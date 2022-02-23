У границ Украины вводят ограничения: что изменится и кого коснется

В приграничных районах будет несколько ограничений / Коллаж "Сегодня"
Дополнительные временные режимные ограничения введут в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, примыкающих к морскому побережью.
Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.
Для чего это нужно
Такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, а также предотвращения дестабилизации обстановки на границе.
Какие ограничения
Среди ограничений:
- пребывание в пограничных в ночное время,
- выход любых плавсредств из пунктов базирования,
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.
"Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, совершения полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов", – говорится в сообщении.
Рада сегодня введет чрезвычайное в Украине?
Верховная Рада сегодня может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей. А также, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонской области.
Чрезвычайное положение вводится, по закону, максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.
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