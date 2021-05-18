У Мустафы Найема умер отец

Экс-чиновник Укроборонпрома рассказал, что так и не успел сказать своему отцу во время его жизни

Отец Мустафы Найема. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

У бывшего замглавы "Укроборонпрома" Мустафы Найема в семье большая потеря – умер отец. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его отец скончался вчера вечером.

"Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить "люблю" самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", – написал Найем.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 апреля Мустафа Найем заявил об уходе из "Укроборонпрома". Оказалось, что после очередной реорганизация должность заместителя гендиректора компании сократили.

Позже уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен. Каждый месяц Найем получал более 800 тысяч гривен.