У НАБУ хотят забрать дело Чауса: адвокат назвал причину

Кравец считает, что дело скандального судьи должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, и не обязательно СБУ

Чаусу могут изменить подследственность. Скриншот из видео

Расследование дела относительно судьи Николая Чауса, которого обнаружили в Винницкой области и привезли в Киев в СБУ, могут забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) – соответствующее ходатайство об изменении подследственности уже готовится.

Об этом заявил на своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец.

Он объяснил, в каком сейчас статусе его подзащитный.

"Мы уже подготовили ходатайство на Офис генерального прокурора (не на имя Ирины Венедиктовой, а именно на ОГП) об изменении подследственности дела НАБУ. То есть у Чауса сейчас два статуса: первый – подозреваемый в деле НАБУ, а второй – он потерпевший в деле о его похищении. На сегодняшний день он не является задержанным … Я был удивлен, что СБУ взяла его под защиту", – сказал Кравец.

Адвокат рассказал, что его просьба забрать дело у НАБУ связана с тем, что человек, который пытался дать взятку Чаусу, был назначен на высокую должность в НАБУ. Поэтому из-за конфликта интересов антикоррупционеры не могут расследовать это дело.

"Я считаю, что это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган. Не только СБУ. Мы просим Офис генпрокурора изменить подследственность именно в связи с таким конфликтом интересов у НАБУ и моего подзащитного", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.