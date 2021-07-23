У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

Газпром уже подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину, но при определенных раскладах

После сделки США и Германии по "Северному потоку – 2" Украина опасается прекращения прокачки российского газа в Европу через свою территорию. В Кремле же говорят – продление транзита после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", – сказал спикер Кремля.

Также Песков упомянул заявление "Газпрома", в котором российская компания подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС.

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Как сообщали новости "Сегодня", в России уже заявляли, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

В то же время глава "Нафтогаза" Юрий Витренко недавно говорил, что Украина способна заработать на транзите газа и без "Газпрома". Украинская ГТС собирается привлечь больше клиентов и в компании уже объяснили, кому интересны услуги нашей "трубы".