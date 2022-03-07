У Путина выдвинули требования к Украине: обещают моментально остановить войну

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Россия заявила Украине, что готова остановить войну "в один момент", если Киев выполнит ее условия.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии Reuters.
Как отметил Песков, Москва требует, чтобы Украина сложила оружие, закрепила в Конституции внеблоковый статус, признала Крым территорией России, а "ЛДНР" – независимыми государствами.
Спикер Путина также заявил, что РФ не выдвигает Украине какие-либо дополнительные территориальные претензии и не требует передачи Киева.
"Мы действительно завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять", – сказал он.
Песков подчеркнул, что Украина должан внести поправки в Конституцию, согласно которым Киев откажется от вступления в какой-либо блок.
"Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. И все. Это прекратится через мгновение", – заявил спикер Путина.