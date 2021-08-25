У России снова истерика: Лавров обвинил Украину в приватизации истории

Новый год можно будет отмечать только украинцам, заявил Лавров. Фото: коллаж "Сегодня"

Прошедший в Киеве международный саммит "Крымская платформа" является мероприятием из разряда "ненастоящей, искусственной политики". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Вене.

Как отметил глава МИД РФ, данное событие – всего лишь часть спектакля и Украина "еще не раз обрадует своими решениями". Так Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси (28 июля) теперь будет также Днем украинской Государственности.

"Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное – это не украинское", – заявил министр.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ходе выступления 28 июля он подчеркнул, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым – ее родные дети.

"И мы по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство", – сказал Зеленский.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 23 августа на учредительном саммите "Крымской платформы" в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе". Министерство иностранных дел России отвергло данное предложение, отметив, что "Крымская платформа" имеет "циничную антироссийскую направленность".

Что такое "Крымская платформа"?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию "Крымской платформы".

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил наших друзе " к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства; Обеспечение эффективности санкций против РФ; Защита прав человека и международного гуманитарного права; Защита образовательных, культурных и религиозных прав; Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".