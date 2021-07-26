У США есть два кандидата на должность посла в Украине: СМИ узнали имена

Оба кандидата сейчас занимают должности послов в Сербии и Узбекистане, но кого-то из них могут перевести в Украину

Сейчас обязанности главы американской дипломатической миссии в Украине выполняет временно поверенная в делах США Кристина Квин. Но в США на должность посла в нашей стране рассматривают две кандидатуры и это не Кит Дейтон, которого ранее предлагал Трамп.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Так, могут отправить в Украину посла США в Узбекистане Дэниела Розенблюма. В 2014—2018 годах он работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. А в 2008–2014 годах был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Источники изданию отмечают, что у Розенблюма наибольшие шансы приехать в Украину.

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Еще одним кандидатом называют посла США в Сербии Энтони Годфри. До этого американский дипломат работал заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Напомним, в прошлом году на тот момент президент США Дональд Трамп предложил Сенату назначить послом США в Украине генерала в отставке Кита Дейтона. В сентябре 2020-го Сенат одобрил его кандидатуру. Глава сенатского комитета Джим Риш говорил, что Дейтон будет играть важную роль во внешней политике Америки. Вот только до назначения так и не дошло – в Украину отправили временно Кристину Квин.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Кита Дейтона "классным и очень крутым мужиком". Он считал его отличным вариантом для нашей страны.