У Украины появилась собственная страница в Instagram (фото)

Ведут официальную страницу специалисты из Министерства иностранных дел и Украинского института

У Украины появилась официальная страница в социальной сети Instagram. Ее можно найти по никнейму – @ukraine.ua.

Ее запустили Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт.

Страница ведется на английском языке, чтобы продвигать положительный имидж Украины среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", – заявили в МИД.

Фото: скриншот

С ее контента можно узнать о культурных событиях и фестивалях, популярных туристических магнитах, возможностях, инновациях, Украину в целом и ее граждан.

Для оформления страницы авторы используют снимки украинских фотографов.

Отметим, что сейчас МИД и Украинский институт развивают три официальные каналы коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

Ранее мы сообщали, что в ответ на создание Министерством иностранных дел (МИД) России официального аккаунта в TikTok пользователи налетели на него с тысячами негативных комментариев.