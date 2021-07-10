У Украины с Китаем не совпадают интересы – Гройсман

Сейчас стратегических интересов с Китаем у Украины быть не может, а политики, которые поздравили Коммунистическую партию Китая со 100-летием, должны или признать себя коммунистами, или отозвать свои поздравления. Об этом заявил лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в эфире канала "Эспрессо".

"Мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом и 30 лет мы боремся за наше будущее в Европе, но в данный момент я вижу политиков, которые поздравляют со 100-летием Компартию Китая, особенно правящая "Слуга народа"! Это политическая шизофрения, к сожалению. И я требую от каждого политика, который оды поет Компартии Китая, или честно выйти и признать себя коммунистом, причастным к тоталитарному режиму, или отозвать свои поздравления" , – заявил Гройсман.

По мнению политика, Китай есть и остается торговым партнером Украины. Но стратегического сотрудничества с Китаем пока быть не может – даже в контексте поиска свободных денег на мировом рынке. Серьезных вложений от Китая ждать не стоит. Место Украины – в лиге сильных, демократических европейских государств. И это определено в стратегических документах Украины, в том числе Конституции.

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"Как можно признавать США стратегическим партнером одновременно с Китаем? Украина имеет свои интересы. И они не совпадают с интересами Китая. Мы хотим интегрироваться в ЕС, и политического взаимодействия с Китаем быть не может. Мы можем продавать продукцию в Китай, но помнить о том, что есть: Китай – партнер России, а Россия – страна-агрессор. И мы туда даже голову не должны поворачивать" – предостерегает политик.

Как сообщалось ранее, украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – согласно данным социологических исследований в Раду имеют шансы пройти семь политсил.