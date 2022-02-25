У Зеленского сказали, ждать ли переговоров с Путиным

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Украина подтвердила готовность к переговорам с Россией о прекращении войны.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире", – написал он.
По словам Никифорова, "это наша постоянная позиция".
"Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Зеленский готов говорить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.
Хозяин Кремля ответил, что тоже готов начать переговорный процесс.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента
В тот же день Путин обратился к украинским военным, которые отражают российскую агрессию, и предложил взять власть в свои руки:
"Нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".