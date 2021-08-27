Убийство шестилетней Мирославы под Харьковом – подозреваемому подростку продлили меру пресечения

Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"
Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., подозреваемому в жутком убийстве шестилетней Мирославы Третяк в конце июля. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Меру пресечения продлили еще на 30 дней на время следствия. На это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей", – сказал пресс-секретарь прокуратуры.
По его словам, на такой мере пресечения и настаивал прокурор. Чубенко также рассказал нам о результате судмедэкспертизы.
"Экспертиза признала подростка вменяемым", – подчеркнул он.
По его словам, это означает то, что в случае наличия неоспоримых доказательств вины подозреваемого, подростка будут судить и он получит срок.
- Напомним, убийство произошло в селе Старый Салтов Харьковской области. Шестилетняя Мирослава Третяк 28 июля не вернулась домой с прогулки.
- Полицейские оперативно установили личность подозреваемого.
- В Telegram-канале "Труха Харьков" писали, что мальчик давно уже прославился живодерством и прочими неадекватными поступками. Еще когда он учился в 4-м классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.