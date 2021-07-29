Убийство и изнасилование шестилетней девочки и поджог авто блогера в Киеве – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Под Харьковом убили ребенка, а в Киеве подожгли авто блогера. Коллаж: "Сегодня"
В четверг, 29 июля, украинцы обсуждали убийство шестилетней Мирославы Третяк, которую изнасиловал 13-летний сосед ребенка, и как в Киеве сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.
Убийство и изнасилование шестилетней девочки
В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Мать погибшей Татьяна уточнила, что вечером малышка попросилась играть с подружкой и взяла велосипед. Однако после этого долго не возвращалась.
"А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", - сказала мать.
В эту же ночь ее нашли мертвой в заброшенном здании.
Транспорт в Киеве по спецпропускам
Районные власти рассылают предпринимателям письма с просьбой предоставить списки людей для получения спецпропусков на транспорт на случай усиления в столице карантинных ограничений.
Списки сотрудников просят прислать до 15:00 3 августа, указав фамилию, имя, отчество и должность сотрудника.
В КГГА не отрицают возможности введения ограничений из-за коронавируса. На случай введения ограничений в мэрии планируют внедрить электронные пропуска, о чем уже сообщали чиновники. В КГГА говорят, что несколько столичных РГА разослали такие письма на предприятия с просьбой подать списки сотрудников, которые претендуют на спецпропуска.
Задержка рейса в Турцию
В аэропорту "Борисполь" задержали рейс в турецкий город Газипаша. Самолет должен был вылететь в провинцию Анталья в 3:05, но его вылет задержали до 12:45.
"Известно, что самолет с опозданием прилетел в Киев, соответственно он не сможет вылететь вовремя из Киева. Причины такой задержки рейса нам неизвестны, их нужно уточнять в авиакомпании Pegasus Airlines", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.
В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета, – предоставить им еду и воду.
Поджог авто блогера
В Киеве возле ЖК "Заречный" на проспекте Мыколы Бажана сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.
По словам пострадавшей, в последнее время у нее не было никаких конфликтов и не было никаких предпосылок. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Они выясняют все обстоятельства ЧП и ищут поджигателя.
Кошевая заявила, что в последнее время у нее не было никаких конфликтов/Фото: коллаж "Сегодня"
Ермак получил вторую должность
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.
Во время своей речи Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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