Убийство и изнасилование шестилетней девочки и поджог авто блогера в Киеве – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Под Харьковом убили ребенка, а в Киеве подожгли авто блогера. Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 29 июля, украинцы обсуждали убийство шестилетней Мирославы Третяк, которую изнасиловал 13-летний сосед ребенка, и как в Киеве сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.

Убийство и изнасилование шестилетней девочки

В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Мать погибшей Татьяна уточнила, что вечером малышка попросилась играть с подружкой и взяла велосипед. Однако после этого долго не возвращалась.

"А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", - сказала мать.

В эту же ночь ее нашли мертвой в заброшенном здании.

Транспорт в Киеве по спецпропускам

Районные власти рассылают предпринимателям письма с просьбой предоставить списки людей для получения спецпропусков на транспорт на случай усиления в столице карантинных ограничений.

Списки сотрудников просят прислать до 15:00 3 августа, указав фамилию, имя, отчество и должность сотрудника.

В КГГА не отрицают возможности введения ограничений из-за коронавируса. На случай введения ограничений в мэрии планируют внедрить электронные пропуска, о чем уже сообщали чиновники. В КГГА говорят, что несколько столичных РГА разослали такие письма на предприятия с просьбой подать списки сотрудников, которые претендуют на спецпропуска.

Задержка рейса в Турцию

В аэропорту "Борисполь" задержали рейс в турецкий город Газипаша. Самолет должен был вылететь в провинцию Анталья в 3:05, но его вылет задержали до 12:45.

"Известно, что самолет с опозданием прилетел в Киев, соответственно он не сможет вылететь вовремя из Киева. Причины такой задержки рейса нам неизвестны, их нужно уточнять в авиакомпании Pegasus Airlines", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета, – предоставить им еду и воду.

Поджог авто блогера

В Киеве возле ЖК "Заречный" на проспекте Мыколы Бажана сожгли автомобиль Range Rover известного блогера и предпринимателя Юлии Кошевой.

По словам пострадавшей, в последнее время у нее не было никаких конфликтов и не было никаких предпосылок. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Они выясняют все обстоятельства ЧП и ищут поджигателя.

Кошевая заявила, что в последнее время у нее не было никаких конфликтов/Фото: коллаж "Сегодня"

Ермак получил вторую должность

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак избран главой президиума Конгресса местных и региональных властей.

Во время своей речи Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: