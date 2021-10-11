Зверское убийство полицейского в Чернигове: все подробности страшного преступления

Страшные кадры облетели всю страну. По полу черниговского супермаркета тащат человека. Охрана просто смотрит, а кассиры — работают. Лежачего грабят и бьют ногами. Никто из "зрителей", а в магазинах их всегда хватает, не вмешивается. Выяснилось, что за тем, как подростки бьют в магазине одного полицейского, а другого добьют рядом с супермаркетом, наблюдало немало людей. Даже полиция. Почему же она не защитила? Эта трагедия вызвала шквал вопросов. К видео с камер наблюдения. Чего нам не показали — выяснил корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков.

В ночь на 2 октября в Чернигове произошел конфликт между группой молодых людей и двумя сотрудниками полиции. Полицейские, капитан Артур Ерохин — старший оперуполномоченный отдела по борьбе с торговлей людьми и капитан Владимир Савон были не в форме — оба находились в отпуске. Схватка закончилась смертью для одного из полисменов и реанимацией для другого. Видео, облетевшее интернет, настолько ужасное, что некоторые падали в обморок прямо во время просмотра.

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На ролике видно, как человек, похожий на Артура Ерохина (это полисмен в гражданском и в отпуске) нападает на парня в желтой куртке. Но почему-то видео обрывается. Чем завершилась эта драка — неизвестно. Далее — в магазин входит мужчина, похожий на второго полицейского — Владимира Савона. За ним следует один из парней. Затем один из них пытается вывести из супермаркета мужчину похожего на Савона. Идет борьба. Снова обрыв видео. Что такое? Почему нам слили его такими странными порциями? Далее Савон (если это он) заходит в супермаркет, а за ним следуют четверо парней. А дальше — еще страннее. Нам показывают уже без сознания мужчину, которого тащат по полу и бьют лежачего.

В магазине множество камер, однако записи показывают лишь с одной. В один из моментов к журналистам "Сегодня" в магазине, где произошла драка, подходит девушка. Оказалось, что это заместитель директора. На вопросы отвечать не хочет.

"Вы понимаете, что со мной будет, если я вам что-то расскажу или покажу?", — испугано сказала девушка.

Итак, работницу, похоже, запугало руководство магазина. Но не ее одну. Охранник тоже в ужасе убегал от камеры. На глазах у охранника супермаркета мужчину били по голове и грабили. Есть информация, что полицию таки вызвали. Но почему-то на видео ее нет.

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Молодые люди, как позже установит следствие, — студенты местных учебных заведений, просто уходят, оставив потерпевшего лежать на полу. Кроме того, есть фрагмент, как мужчина, похожий на Владимира Савона, поднимается и выходит к своим обидчикам и что-то им рассказывает. Где в этот момент находится его друг, Артур Ерохин, неизвестно.

Но до убийства остаются считанные минуты. Известно, что перед тем, как появиться в магазине, друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Вспыхнувший конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его уже снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Но человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Потом он же отправляет патрульного домой.

Трижды, по информации наших источников, патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды покидала его. Ну а дальше — известная картина. Кровавое месиво на ночной поляне, которое не стоит пересматривать даже людям со здоровой психикой.

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Может, кому-то показалось, что это зверское, с дерзкими криками добивание жертвы происходило в удаленном от людских глаз месте? Но нет. Это происходило прямо на глазах у сотен жильцов дома. Всем вокруг страшно, или — безразлично.

Корреспонденты "Сегодня" попытались поговорить с выжившим полицейским — Владимиром Савоном. Он до сих пор в областной больнице. К нему зашли в палату, однако потерпевший отказался что-либо говорить. Отметил, что для этого есть пресс-служба. Однако она не расскажет, с чего начался конфликт.

При чем здесь пресс-служба, если он был в отпуске, и конфликт произошел ночью – не понятно. И не только это. Сейчас все четверо парней арестованы и находятся в СИЗО. Им избрана мера пресечения – 60 суток ареста, отведенного для расследования дела.

В настоящее время, кроме четырех подозреваемых, есть еще и пятый. Мужчина был без документов, который до этого был просто бродягой и имеет погашенную судимость. Но принимал ли он участие в избиении или только украл у потерпевшего сумку — об этом камеры наблюдения молчат.

"Я был навеселе, понимаете, и потянуло на приключения", — сказал мужчина.

Приключения закончились смертью человека и длинной очередью тех, кто прощался с Артуром, который оставил на этом свете жену с двумя детьми.

"Первые сутки я ждала его звонка. Я не верила. Нет. Не верила. Это не со мной", — надеялась жена Артура на то, что он жив.

Но и дальше есть вопросы. Ерохина похоронили через день после гибели. Не совсем понятно, почему так быстро похоронили мужчину? Успели сделать все экспертизы и не стоило бы их повторить? Ведь что на самом деле стало причиной смерти, так и не сообщено. Но больше всего вопросов, конечно, к патрульной полиции.

"Что касается действий патрульных полицейских, продолжается служебное расследование этих действий или бездействия. По приказу начальника Департамента патрульной полиции, действующее руководство нашего управления отстранено от выполнения служебных обязанностей", — отметил инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Черниговской области Виталий Копыстко.

Отстранение руководства

В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства Артура Ерохина.

Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей временно будут исполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Относительно дальнейшей карьеры Андрея Думича решение примут по результатам расследования и проверок.

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