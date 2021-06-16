Убытки на 500 миллионов: Украина помогла США раскрыть хакерскую группу (фото)

Силовики во время обысков изъяли большое количество налички и даже восемь автомобилей – Венедиктова показала фото

В рамках международной спецоперации "Clop" при участии Украины, США и Южной Кореи разоблачена международная хакерская группировка, которая нанесла корейским и американским компаниям убытков на 500 миллионов долларов. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В спецоперации от Украины участвовали сотрудники Офиса генпрокурора, департамента киберполиции и главного управления Нацполиции.

В 2019 году хакеры атаковали вирусом-шифровальщиком Clop четыре корейские компании, заблокировав 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников. В 2021 году группировка зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, университета Мэриленда и университета Калифорнии в США.

"За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародованием конфиденциальных данных пострадавших. В результате их действий иностранным компаниям нанесен ущерб на общую сумму около полмиллиарда долларов США", – написала Венедиктова.

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Правоохранителям удалось заблокировать распространение вируса и каналы легализации криптовалюты в виде выкупа.

Во время обысков в помещениях и транспортных средствах шести членов группы в Киеве изъяли компьютерную технику, документацию, восемь автомобилей и около 58 тыс. долл., 3 тыс. евро, более 1,5 млн грн наличных.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае в США произошла другая масштабная хакерская атака, из-за которой остановился крупнейший на восточном побережье трубопровод компании Colonial Pipeline. По этой "трубе" бензин, дизельное и реактивное топливо поставляют аж в 18 штатов. Читайте о всех подробностях хакерской атаки на крупнейший трубопровод США.