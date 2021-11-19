Ученый назвал шокирующую статистику COVID-19, а в двух областях Украины выпал первый снег — главные новости за ночь

До конца года в Украине от COVID-19 могут погибнуть еще 10-15 тысяч человек, а в Черниговской и Сумской областях выпал снег/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Расследование Bellingcat является спецоперацией против Украины – Офис президента

Расследование Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков российских боевиков ЧВК "Вагнер", в Офисе президента Украины назвали большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

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На Банковой думают, как выйти из скандальной истории / Коллаж "Сегодня"

Сколько украинцев погибнет от COVID-19 до конца года: ученый назвал страшные цифры

К концу 2021 года в Украине количество смертей от коронавируса может составить 100 тысяч человек. Смертность от болезни пока не идет на спад. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей.

Количество умерших от COVID-19 может увеличиться на 15-20 тысяч человек/Коллаж: Сегодня

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В двух областях Украины выпал первый снег

В четверг, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал первый снег. Люди начали делиться фотографиями явления в социальных сетях, ведь оно стало настоящей неожиданностью для них.

К утру снег растает, ведь прогнозируют плюсовую температуру/Коллаж: Сегодня

Польша пригрозила перекрыть железную дорогу с Беларусью

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. Сейчас рассматривается вариант прекращения железнодорожного сообщения.