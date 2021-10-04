Ударил по лицу. В Киеве охранник избил девушку (видео)

В Киеве охранник парка ударил девушку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 4 октября в сквере на Гейдара Алиева охранник ударил девушку по лицу. Ее подруга сняла этот момент на камеру.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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В ночь на понедельник, 4 октября, в одном из парков Киева охранник подошел к двум девушкам и ударил одну из них по лицу. Ее подруга сняла это на камеру. Пострадавшая девушка утверждает, что мужчина ударил ее без причины.

Подруги включили камеру телефона еще до того, как охранник начал к ним подходить. Девушки написали заявление в полицию и передали видео.

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В комментариях девушка рассказала, что отдыхала в парке с подругой. Они взяли с собой еду и бутылку вина.

"Он предупредил, что пить нельзя. Мы ее и не открыли. Он пришёл через 2 минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил", – написала девушка.

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Автомобиль Skoda Octavia противозаконно припарковался на второй полосе и остановил движение транспорта позади себя.

Инспектор, работавший неподалеку, начал выполнять свою работу, однако неожиданно получил удары по лицу.

На место инцидента приехали скорая помощь и правоохранители. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа.

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