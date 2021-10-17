Ударили ножом и стреляли: в Николаеве жестоко избили полицейского

В Николаеве избили полицейского во время драки на улице. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Инцидент произошел вчера около 22:15 в районе пересечения переулка Центрального и улицы Фрунзе.

Массовая драка со стрельбой

Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Кого накажут

Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершенного преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о "Покушение на умышленное убийство". Он может получить до 15 лет тюрьмы.

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За участие в драке задержали местного жителя. Фото: Нацполиция

В Чернигове до смерти забили полицейского

В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас за участие в драке арестованы четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Лицо, похожее на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.

Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

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