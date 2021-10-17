Ударили ножом и стреляли: в Николаеве жестоко избили полицейского

В Николаеве избили полицейского во время драки на улице. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел вчера около 22:15 в районе пересечения переулка Центрального и улицы Фрунзе.
Массовая драка со стрельбой
Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.
В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Кого накажут
Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершенного преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о "Покушение на умышленное убийство". Он может получить до 15 лет тюрьмы.
За участие в драке задержали местного жителя. Фото: Нацполиция
В Чернигове до смерти забили полицейского
В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.
Сейчас за участие в драке арестованы четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.
Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Лицо, похожее на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.
Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.
Ранее сообщалось:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.