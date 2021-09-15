Угощала Путина вином за 100 тысяч: "экс-директору" "Массандры" изменили подозрение

Пособница оккупантов ради Путина открыла бутылку за 100 тысяч долларов. Коллаж "Сегодня"

Бывшему "генеральному директору" захваченного оккупантами завода "Массандра" изменили подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины) за то, что она угощала президента РФ Владимир Путина очень дорогим коллекционным вином. Ей светит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Прокуроры напомнили, что в конце февраля 2015 года подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода.

Показывает Путину украинские вина. Фото: ark.gp.gov.ua

В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, она самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки – "Херес-де-ля-Фронтера" урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более 100 тысяч долларов, и в соответствии с законодательством Украины является национальным достоянием и имеющее значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

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Редчайшее украинское вино. Фото: ark.gp.gov.ua

"Генеральный директор" "Массандры" подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

Берлускони (слева), подозреваемая и Путин. Фото: ark.gp.gov.ua

Отметим, что в 2016 году этой же пособнице оккупантов уже было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Захват "Массандры"

Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" – одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

После оккупации полуострова Россией в 2014 году, имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность – управлению делами президента РФ.

В декабре 2020-го стало известно, что близкий друг Путина выкупил крымский винзавод "Массандра". Дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций.

Как мы писали ранее, глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что продажа Россией "Массандры" – военное преступление. В МИД Украины продажу РФ крымского завода назвали "юридически ничтожной".

А в марте этого года Украина ввела новые санкции против России. В черный список попала и "Массандра".