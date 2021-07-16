Угроза вторжения или пиар-стратегия россиян – что ученые думают о статье Путина о едином русско-украинском народе

На сайте Кремля появилась статья Владимира Путина под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" с глубоким эксурсом в историю. Текст опубликован на русском и украинском языке. Причем, в украиноязычной версии используется оборот "в Україні", а в русскоязычной "на Украине".

Наш корреспондент проанализировал основные тезисы публикации с кандидатом исторических наук, доцентом Денисом Прошиным, чтобы понять на какую аудиторию – российскую или украинскую она рассчитана и для чего была написана.

Политическая игра или "общая беда и трагедия"

Владимир Путин: "русские и украинцы – один народ"…

Денис, что вы скажете об этом скандальном утверждении?

- Это абсолютно политическое и манипулятивное заявление. Совершенно некорректное с научной точки зрения. "Единых народов" в мире попросту не существует. Само это определение двусмысленно, если не бессмысленно. Если два народа "едины", то это один народ. В таком случае о каком "народе" ведёт речь Путин? Неужели он готов отказаться от русской этнической идентичности ради слияния с украинцами в рамках какого-то "единого супернарода"? Или от собственной идентичности предлагается отказаться только нам?

Владимир Путин: "Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды…"

В своем тексте президент России немножко "посыпает голову пеплом" и как бы "выдавливает слезу" у читателя. Проще говоря, аппелирует к эмоциям читателей. Но при этом не совсем понятно, что он имеет в виду?

- Очевидно, что автор критикует не себя. А имеет в виду, что какие-то ошибки в отношении Украины (и, надо полагать, других союзных республик) были допущены еще при его предшественниках – Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине. Они неверно действовали и уничтожили союзное государство. Возможно, подразумевается, что российские либералы уже во времена "раннего Путина" заигрывали с независимой Украиной, с самой идеей независимой Украины. И все это в целом, привело к тем последствиям, которые мы видим сейчас. Отмечу, что пафос усиливает тезисы Владимира Путина с эмоциональной точки зрения. Позволяют ему преподнести себя в роли человека, которому глубоко небезразлично происходящее между Украиной и Россией. Но, на самом деле, это не более чем политическая игра.

Владимир Путин: "Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории… И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство…".

Скажите, с научной точки зрения действительно можно утверждать, что во времена Древней Руси от Ладоги до Чернигова говорили на одном языке?

- Конечно, нет. "Единого языкового пространства" в современном понимании на упомянутой территории в те времена не существовало. Язык церковных служб, местные наречия, языки неславянских племён, раз уж Путин упомянул Ладожское озеро… Не говоря уже о том, что в "историко-филологических" высказываниях Путина явно просматривается желание свести всё к "русскоязычию" Киевской Руси. Хозяин Кремля пытается говорить о корнях двух народов. Но, о каких конкретно корнях? На этот вопрос президент России не отвечает логически и последовательно, корректно с научной точки зрения. Уж во всяком случае язык Киевской Руси не уходит своими корнями в те земли, которые сейчас принято считать исконной Россией. Конечно, его заявление выглядят убедительным. Но лишь потому, что большинство людей мыслят категориями современного мира. Мол, если было единое государство Древняя Русь, значит и язык был один. А это не правда.

Вынужденный язык дипломатии Богдана Хмельницкого

Историк Денис Трошин: "Путин утверждает, что если было единое государство Древняя Русь, значит и язык был один. А это не правда". Фото: Facebook

Владимир Путин: "Даже запорожцы в обращении к русскому царю (имеется ввиду письмо Богдана Хмельницкого к царю Алексею Михайловичу – прим. авт.) называли, определяли себя русскими православными людьми... Гетьман благодарил царя за то, что он "всё Войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил".

Как вы это прокомментируете?

- Я уверен, что ошибочно представлять Переяславскую Раду и договоренности Богдана Хмельницкого с Москвой как добровольное растворение Украины в России. Это очень серьезное искажение исторических фактов. Речь идет об определенных политических маневрах Богдана Хмельницкого. Он вынуждено использует язык дипломатии, обращаясь к Российскому царю. Но лишь потому, что понимает: без помощи союзников ему не победить в затянувшемся и очень тяжелом военном конфликте с Польшей. Она тогда переживала не лучшие времена, но все еще оставалась одним из величайших и сильнейших европейских государств. Очевидно так же, что решившись обратиться к царю Алексею Михайловичу, Хмельницкий просто не мог не вынашивать планы о сохранении автономии и выстраивании с Москвой перспективных отношений, которые приведут к независимости.

Шантаж или желание пересмотреть результаты Второй мировой

Владимир Путин: "…Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском…"

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Правильно ли я понимаю, что в этом фрагменте Путин настаивает: до большевиков никаких беларусов и украинцев не существовало?

- Да. Но, тогда выходит, что императоры Российской империи не понятно зачем именовали себя самодержцами Великой, Малой и Белой Руси, – иронизирует Денис Прошин. – Даже в Российской империи понимали, что существует разница между нашими народами, между землями, ими населёнными. Конечно, в дальнейшем большевицкая политика действительно привела к обособлению народов и определенному росту национального самосознания.

Владимир Путин: "Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А.Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза.

Историк Денис Трошин: статья Путина – это циничная манипуляция. Фото: Facebook

Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали ещё до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей".

В этом фрагменте хозяин Кремля снова притязает на украинскую территорию. Можно ли расценивать это заявление как шантаж Украины с целью склонить нас к подписанию "минских соглашений"?

- Если это и не прямые шантаж и давление, то, во всяком случае, циничная манипуляция. Мол, не хотите отдавать территории, давайте поговорим на каких началах мы готовы согласиться с вашим суверенитетом… Но, Владимир Путин сам не понимает что говорит. Если на то пошло, то и некоторых российских территорий, которыми Россия сейчас владеет не было на момент заключения союзного договора 1922 года. Например, Калининградской области. Он что, готов ее отдать? А если речь идет, о Бессарабии, в частности о территориях Измаиловского района, то кому нам их отдавать? Румынии? По сути, заявляя о том, что мы всем обязаны СССР и заигрывая с темой возвращения территорий ("уходите с тем, с чем пришли"), Путин рикошетом попадает в тему результатов Второй мировой войны. А это, как известно, одна из "священных коров" российских дипломатии и идеологии.

"Товарищ Сталин вы большой ученный, в языкознании, знаете вы толк. А я простой совесткий заключенный, мне товарищ серый, брянский волк…"

Политическая технология или угроза войны

Может ли, на Ваш взгляд, Путин (учитывая то, что он пишет в своей статье) развязать полномасштабный военный конфликт?

- После нескольких лет вооружённого конфликта такую возможность, увы, полностью исключать нельзя. Но, думаю что все – таки эта статья написана больше для российской аудитории, чем для украинской. Благодаря этой публикации Путин в очередной раз предстает в образе собирателя русских земель. А учитывая сколько сейчас экономических, социальных и политических проблем накопилось в РФ – это очень важно для его политического имиджа.

Почему, тогда текст опубликован на двух языках? Русском и украинском?

- Во-первых, благодаря этому статья получила широкий резонанс в мире. Во-вторых, таким образом президент России в очередной раз пытается продемонстрировать своему народу, что это Запад навязывает ему образ агрессора. А на самом деле – он миротворец. И даже "готов" идти на компромисы и говорить с украинцами на их языке.

- В свое время Иосиф Сталин опубликовал книгу "Введение в языкознание". О чем известный советский поэт и прозаик Юз Алешковсковский спел: "Товарищ Сталин вы большой ученый, в языкознании знаете вы толк. А я простой совесткий заключенный, мне товарищ серый брянский волк…". Теперь, Путин стал автором исторической публикации. Кроме, Путина и Сталина – никто из лидеров России не пытался взять на себя подобную роль. О чем это может говорить?

- Путин, безусловно, пытается войти в историю России как один из крупнейших её лидеров. В том числе – как правитель с "глубоким пониманием истории", с "историческим видением судеб России и родственных народов". В этом он может равняться на целый ряд советских лидеров (и их советников), также обращавшихся к истории. Ставивших её на службу государству. В 1954 году при Хрущеве широко отпраздновали 300-летие воссоединения Украины с Россией. Обратите внимание – до этого момента в СССР воссоединение Украины с Россией, с Московским царством так масштабно никогда не отмечали. Правда, в 1943 в разгар боёв за Украину был учреждён Орден Богдана Хмельницкого (по одной из версий – с подачи Александра Довженко).

При Брежневе на первый план вышли сюжеты Второй мировой/Великой Отечественной. Именно тогда, строго говоря, формулировались многие из тем, которыми пользуется сегодня путинская идеологическая машина: "решающий вклад в победу", сомнительность и второстепенный характер помощи Запада, его двурушничество и заигрывание с Германией, сделавшие неизбежным, необходимым пакт Молотова-Риббентропа, и т.д.

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Как на это отреагировали в Украине.