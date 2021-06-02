Угрозы опаснее, чем ядерное оружие – в Украине появится новый род войск

По словам Данилова, Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине скоро появится новый род войск – кибервойска.

Соответсвующее заявление он сделал во врем рабочего визита в Литву, передает пресс-служба СНБО.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", – сказал Данилов.

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По словам секретаря, Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояния с конвенционного в кибернетическое поле.

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение Данилова, а также заверил, что его страна будет поддерживает Украину на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил. Документы подразумевают создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск.