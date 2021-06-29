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Украина без барьеров: Елена Зеленская начала реализацию важной Нацстратегии

29 июня, 11:27

Сергей Мартынец

К созданию плана по реализации Нацстратегии было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от которых получено более 250 предложений

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, на котором обсудили выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Об этом сообщает ОПУ.

К созданию плана по реализации Нацстратегии было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от которых получено более 250 предложений.

"Безбарьерность становится новой общественной нормой. Изменения, которые инициированы на Совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", – сказала она.

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В мероприятии принял участие и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Совместными усилиями мы должны сформировать четкий пошаговый план действий и определить для каждого направления безбарьерности приоритетные задачи, которые необходимо реализовать в первую очередь. Будет сформирован конкретные пути преодоления всех барьеров, которые существуют в Украине", – отметил глава правительства.

Первая леди и премьер-министр. Фото: president.gov.ua

Все предложения министерств, которые планируют воплотить в качестве приоритетных, должны состояться в Украине в ближайшие два года, в частности:

Шмыгаль и Зеленская хотят облегчить жизнь украинцам. Фото: president.gov.ua

Как мы писали ранее, регионы Украины присоединяются к инициативе Елены Зеленской о безбарьерности. Был подписан меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в трех областях.

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Источник: Сегодня

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