Украина больше не в "зеленом" списке ЕС. Рассказываем, что теперь ждет туристов

Страны ЕС теперь могут закрыть границы для украинских туристов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Это значит, что для украинских туристов не рекомендуют открывать страницы.

Сайт "Сегодня" объясняет, смогут ли теперь попасть украинцы в страны Европы.

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Что ждет туристов?

Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, после исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет.

"Это рекомендация, а финальные решения будет приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – написал он в своем Twitter.

Какие страны закроют границы?

Это предугадать пока нельзя. Каждая страна должна отдельно объявить свое решение относительно украинцев. Сейчас большинство стран ЕС разрешают въезд вакцинированным гражданам Украины.

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Для некоторых стран обязательна COVID-вакцинация. Это:

Португалия,

Франция,

Италия,

Швейцария,

Хорватия,

Румыния,

Болгария,

Литва,

Латвия,

Норвегия,

Швеция,

Финляндия,

Дания,

Словакия,

Чехия.

Желтым обозначены страны, при въезде в которые необходим сертификат. Фото: скриншот с сайта МИД

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Угрожает ли это решение безвизу?

Ни в коем случае. Когда ЕС рекомендует исключить страну из "зеленого" списка, это лишь временное решение. Его пересматривают каждые две недели. И когда в Украине улучшится ситуация с коронавирусом, тогда она снова станет "зеленой" для стран ЕС.

Коронавирус в Украине

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 107 489 человек;

выздоровели – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390.

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