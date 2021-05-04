Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на среду

После кратковременного похолодания снова меняется погода – к нам возвращается тепло

/ Фото: Pixabay

В среду, 5 мая, в Украине ночью еще будут заморозки, а вот днем снова потеплеет. Дожди ожидаются разве что местами на западе страны. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталия Диденко.

Ближайшей ночью заморозки на почве ожидаются в северных, восточных и центральных областях, а волны холода могут добраться ночью даже до Запорожья и Херсонской области.

А вот днем снова потеплеет.

"Среда в Украине будет одной из самых теплых в Европе (карта). Ночной холод прогонят комфортные 15-20 градусов", – написала Диденко.

Реклама

Завтра погоду будет определять антициклон по имени Trudi, поэтому в большинстве областей осадков не будет (карта). А вот в западные области придет фронтальная влажность – пройдут дожди с грозами. К вечеру осадки доберутся до Винницкой области.

Ветер будет порывистым, преимущественно юго-западного направления.

В Киеве 5 мая будет солнечно и днем ​​до +20. Хотя и с порывистым ветром. А вот ночью еще холодно, всего 2-5 градусов.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.