Украина будет в НАТО – итоги саммита Альянса

Лидеры НАТО заявили, что решение о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, для Киева главное – продвигать реформы

Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, констатируя, что Киев должен продвигаться вперед по пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Речь об этом идет в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся в понедельник в Брюсселе.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом Альянса с Планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО – Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина – НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО", – сказано в декларации.

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Совместное решение союзников призывает Украину проводить дальнейшие широкомасштабные, устойчивые и необратимые реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах.

"Мы приветствуем значительные реформы, которые уже были проведены, и настоятельно рекомендуем достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины", – отмечается в документе.

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина ближе к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо.

Также напомним, американская дипломатка призвала страны НАТО принять в свой состав Украину и Грузию.

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