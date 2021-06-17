Украина должна стать членом НАТО? Что думают украинцы

70,6% респондентов, которые поддержали выступление Украины в НАТО, были возрастом от 55 до 60 лет

Более половины украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Gradus. Социология в смартфоне".

Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Так, поддерживают вступление Украины в НАТО 58,5% респондентов, из которых 65% – мужчины, а 52,6% – женщины.

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Против высказались 23,9% респондентов, 17,6% отметили, что их этот вопрос не интересует.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение о том, что Украина станет членом НАТО, а также подчеркнули, что конфликт в Украине является "первой темой" в повестке дня.

Также президент Джо Байден заявил, что конфликт на Донбассе не может помешать возможности вступления Украины в НАТО. Однако наша страна должна соответствовать определенным критериям и требованиям Альянса.