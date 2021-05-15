Украина готова к запуску COVID-сертификатов. Когда их внедрят

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Украина готова с 1 июля запустить COVID-сертификаты для беспрепятственного путешествия украинских туристов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна – от ВОЗ, вторая – от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно – это еще не решено", - рассказал Ляшко.

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