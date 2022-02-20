Украина готова позвать миротворцев ООН

ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН / Коллаж "Сегодня"
На следующей неделе депутаты ВР рассмотрят обращение к Совету Безопасности ООН, Европарламенту, Совету ЕС, странам-подписантам Будапештского меморандума, G7 с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины – в регионах, где сконцентрировались войска России.
Об этом сообщила депутат ВР Людмила Буймистер на своей странице в Фейсбук.
Заявление
"В шаге от атаки армии Кремля и начала кровавой войны в Европе я, как председатель межфракционного объединения "Евроатлантическая Украина", инициирую срочное постановление Верховной Рады Украины. Украина должна немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН, Европейский Парламент, Совет ЕС, страны-подписанты Будапештского меморандума, Большую семерку с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины. Предупредить новую войну в мире – ключевая обязанность ООН! Предупредить войну в Европе – жизненно важный интерес ЕС. Не допустить нападения на Украину – обязательства стран-подписантов Будапештского меморандума.
Еще ничего не потеряно", – написала о своих намерениях Буймистер.
Депутат добавила, что мировое сообщество должно объединиться и сделать все, чтобы отвлечь Европу от бездны, остановить Путина и не дать ему стать вторым Гитлером.
Обстановка
- Предложение депутата появилось на фоне нового заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, что Кремль не отказался от идеи нападения на Украину.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.
- Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в ОРДЛО призывают в незаконные вооруженные формирования даже подростков.
- 20 февраля боевики подорвали авто украинских наблюдателей на Донбассе.