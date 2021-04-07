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Украина готовится к войне? На юге объявили сборы теробороны

7 апреля, 12:25

Сергей Мартынец

На фоне крупных российских учений украинские резервисты пройдут подготовку по защите городов

В южных областях Украины объявили сборы территориальной обороны. Резервистов будут учить бороться с диверсантами, оттачивать индивидуальные военные навыки, а командиры потренируются управлять подразделениями.

Все задачи будут отрабатываться на реальных объектах критической инфраструктуры – зданиях органов государственной власти, мостах и участках Черноморского побережья.

Видео: Сегодня

Основные задачи сборов резервистов:

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Отметим, эти сборы особенно важны на фоне угрозы вторжения России вглубь Украины, о чем недавно сообщала разведка.

Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.

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учения территориальная оборона

Источник: Сегодня

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